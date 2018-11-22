Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,15 puan azalışla 92.628,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,38 puan ve yüzde 0,04 artarak 92.743,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 232,85 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 92.475,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.883,27 puanı, en yüksek 92.940,04 puanı gören endeks, günü yüzde 0,09 değer kaybederek 92.628,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,09 puan ve yüzde 0,09 azalarak 116.087,43 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 169'u geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.227,19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.227,19 dolardan işlem görüyor.