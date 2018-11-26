Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 959,08 puan artışla 93.962,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 518,42 puan ve yüzde 0,56 artarak 93.521,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.386,10 puan ve yüzde 1,49 değer kazanarak 94.389,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.455,30 puanı, en yüksek 94.435,84 puanı gören endeks, günü yüzde 1,03 değer kazanarak 93.962,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve sanayi endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.210,50 puan ve yüzde 1,04 artarak 117.842,57 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 273'ü prim yaptı, 114'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.223,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.223,61 dolardan işlem görüyor.