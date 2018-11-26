FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,03 değer kazanarak 93.962,35 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,05 düşüşle 206 bin 800 lira oldu - Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,2843, dolar/yen paritesi de 113,46 düzeyinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 959,08 puan artışla 93.962,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 518,42 puan ve yüzde 0,56 artarak 93.521,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.386,10 puan ve yüzde 1,49 değer kazanarak 94.389,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.455,30 puanı, en yüksek 94.435,84 puanı gören endeks, günü yüzde 1,03 değer kazanarak 93.962,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve sanayi endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.210,50 puan ve yüzde 1,04 artarak 117.842,57 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 273'ü prim yaptı, 114'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.223,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.223,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kaybederek 206 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2407 lira, satışta 5,2617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2734 lira, satışta 5,2945 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,2843 dolar/yen paritesi de 113,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,77 dolardan işlem görüyor.

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