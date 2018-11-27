FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kaybederek 93.516,96 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 206 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 445,39 puan azalışla 93.516,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,50 puan ve yüzde 0,06 azalarak 93.904,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,05 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 93.509,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.043,02 puanı, en yüksek 94.104,46 puanı gören endeks, günü yüzde 0,47 değer kaybederek 93.516,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86 ve sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 864,72 puan ve yüzde 0,73 azalarak 116.977,85 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 213'ü prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.217,42 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.217,42 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybederek 206 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2330 lira, satışta 5,2539 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2407 lira, satışta 5,2617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1294, sterlin/dolar paritesi 1,2735 dolar/yen paritesi de 113,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,01 dolardan işlem görüyor.

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