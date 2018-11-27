Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 445,39 puan azalışla 93.516,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,50 puan ve yüzde 0,06 azalarak 93.904,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 453,05 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 93.509,30 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.043,02 puanı, en yüksek 94.104,46 puanı gören endeks, günü yüzde 0,47 değer kaybederek 93.516,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86 ve sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 864,72 puan ve yüzde 0,73 azalarak 116.977,85 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 213'ü prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.217,42 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.217,42 dolardan işlem görüyor.