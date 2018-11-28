FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,59 değer kazanarak 94.070,97 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205 bin 200 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 554,01 puan artışla 94.070,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 239,37 puan ve yüzde 0,26 artarak 93.756,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 654,84 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 94.171,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.756,33 puanı, en yüksek 94.673,35 puanı gören endeks, günü yüzde 0,59 değer kazanarak 94.070,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 1,89 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 665,72 puan ve yüzde 0,57 artarak 117.643,57 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 194'ü prim yaptı, 184'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.212,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.212,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybederek 205 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2449 lira, satışta 5,2659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2330 lira, satışta 5,2539 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1277, sterlin/dolar paritesi 1,2778 dolar/yen paritesi de 113,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,96 dolardan işlem görüyor.

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştuGıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu
İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdıİnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Ulusoy Ulaşım konkordato ilan etti

Ulusoy Ulaşım konkordato ilan etti

KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.