Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 554,01 puan artışla 94.070,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 239,37 puan ve yüzde 0,26 artarak 93.756,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 654,84 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 94.171,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.756,33 puanı, en yüksek 94.673,35 puanı gören endeks, günü yüzde 0,59 değer kazanarak 94.070,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 1,89 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 665,72 puan ve yüzde 0,57 artarak 117.643,57 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 194'ü prim yaptı, 184'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.212,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.212,80 dolardan işlem görüyor.