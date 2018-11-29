Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.054,60 puan artışla 95.125,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 892,25 puan ve yüzde 0,95 artarak 94.963,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.170,53 puan ve yüzde 1,24 değer kazanarak 95.241,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.827,33 puanı, en yüksek 95.544,59 puanı gören endeks, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 95.125,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,60, sanayi endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.224,25 puan ve yüzde 1,04 artarak 118.867,82 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 224'ü prim yaptı, 147'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.226,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.226,82 dolardan işlem görüyor.