Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 290,46 puan artışla 95.416,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,93 puan ve yüzde 0,04 artarak 95.164,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 241,58 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 94.883,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.527,68 puanı, en yüksek 95.416,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 95.416,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 457,08 puan ve yüzde 0,38 artarak 119.324,90 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 181'i prim yaptı, 186'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Halkbank, ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.217,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.217,40 dolardan işlem görüyor.