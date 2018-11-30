FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 290,46 puan artışla 95.416,03 puandan kapandı -Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 203 bin 700 lira oldu.

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 290,46 puan artışla 95.416,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,93 puan ve yüzde 0,04 artarak 95.164,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 241,58 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 94.883,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.527,68 puanı, en yüksek 95.416,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 95.416,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 457,08 puan ve yüzde 0,38 artarak 119.324,90 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 181'i prim yaptı, 186'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Halkbank, ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.217,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.217,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 203 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1534 lira, satışta 5,1741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1613 lira, satışta 5,1819 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,2740 dolar/yen paritesi de 113,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,44 dolardan işlem görüyor.

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