Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 441,58 puan azalışla 94.974,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 950,93 puan ve yüzde 1 artarak 96.366,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 921,85 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 96.337,88 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.974,45 puanı, en yüksek 96.829,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,46 değer kaybederek 94.974,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 1,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 536,79 puan ve yüzde 0,45 azalarak 118.788,12 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.232,24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.232,24 dolardan işlem görüyor.