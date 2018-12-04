Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.093,96 puan azalışla 93.880,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 555,27 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 95.529,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.530,35 puanı, en yüksek 95.550,47 puanı gören endeks, günü yüzde 1,15 değer kaybederek 93.880,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 1,32 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.613,43 puan ve yüzde 1,36 azalarak 117.174,69 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 146'sı prim yaptı, 244'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.240,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.240,54 dolardan işlem görüyor.