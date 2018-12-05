FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 18:33 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,10 değer kazanarak 93.970,16 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 214 bin 200 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 89,67 puan artışla 93.970,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 832,93 puan ve yüzde 0,89 azalarak 93.047,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 524,28 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 93.356,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.847,71 puanı, en yüksek 94.197,86 puanı gören endeks, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 93.970,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65 değer kaybederken, teknoloji endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,23 puan ve yüzde 0,02 artarak 117.193,92 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.237,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.237,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanarak 214 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3695 lira, satışta 5,3910 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2686 lira, satışta 5,2898 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1333, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 113,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,51 dolardan işlem görüyor.

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