Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 89,67 puan artışla 93.970,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 832,93 puan ve yüzde 0,89 azalarak 93.047,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 524,28 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 93.356,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.847,71 puanı, en yüksek 94.197,86 puanı gören endeks, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 93.970,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65 değer kaybederken, teknoloji endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,23 puan ve yüzde 0,02 artarak 117.193,92 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.237,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.237,10 dolardan işlem görüyor.