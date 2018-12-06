FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,22 değer kaybederek 92.827,29 puana geriledi - Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.242,50 dolardan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.142,87 puan azalışla 92.827,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 463,33 puan ve yüzde 0,49 azalarak 93.506,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.427,50 puan puan ve yüzde 1,52 değer kaybederek 92.542,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.375,25 puanı, en yüksek 93.866,56 puanı gören endeks, günü yüzde 1,22 değer kaybederek 92.827,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi, yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.501,34 puan ve yüzde 1,28 azalarak 115.692,58 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 255'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Çemaş Döküm Sanayi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.242,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.242,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 213 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3571 lira, satışta 5,3786 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3695 lira, satışta 5,3910 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 112,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,64 dolardan işlem görüyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.