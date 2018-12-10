Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.472,17 puan azalışla 92.227,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 453,62 puan ve yüzde 0,48 azalarak 93.245,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 683,23 puan ve yüzde 0,73 değer kaybederek 93.016,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.217,54 puanı, en yüksek 93.453,70 puanı gören endeks, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 92.227,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, teknoloji endeksi yüzde 1,86, sanayi endeksi yüzde 2,21, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.934,63 puan ve yüzde 1,65 azalarak 115.028,28 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 238'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank, ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.244,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.244,65 dolardan işlem görüyor.