Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.749,75 puan azalışla 90.051,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 335,28 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.136,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 304,70 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 92.105,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.956,78 puanı, en yüksek 92.326,51 puanı gören endeks, günü yüzde 1,91 değer kaybederek 90.051,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, teknoloji endeksi yüzde 4,01, sanayi endeksi yüzde 1,89, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.135,77 puan ve yüzde 1,86 azalarak 112.441,72 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 59'u prim yaptı, 343'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.246,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.246,11 dolardan işlem görüyor.