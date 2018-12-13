FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,48 değer kazanarak 91.386,52 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 215 bin 750 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.335,42 puan artışla 91.386,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 467,77 puan ve yüzde 0,52 artarak 90.518,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.048,09 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 91.099,19 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.432,32 puanı, en yüksek 91.443,11 puanı gören endeks, günü yüzde 1,48 değer kazanarak 91.386,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.753,87 puan ve yüzde 1,56 artarak 114.195,59 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 244'ü prim yaptı, 137'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.242,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.242,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazanarak 215 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3574, lira, satışta 5,3789 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3596 lira, satışta 5,3611 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1348, sterlin/dolar paritesi 1,2636, dolar/yen paritesi de 113,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,75 dolardan işlem görüyor.

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