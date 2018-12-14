Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 857,89 puan azalışla 90.528,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 341,39 puan ve yüzde 0,34 azalarak 91.072,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.628,11 puan ve yüzde 1,78 değer kaybederek 89.758,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.337,50 puanı, en yüksek 91.201,04 puanı gören endeks, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 90.528,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.003,89 puan ve yüzde 0,88 azalarak 113.191,70 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 313'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.235,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.235,18 dolardan işlem görüyor.