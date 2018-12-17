Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 566,73 puan azalışla 89.961,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 67,00 puan ve yüzde 0,07 artarak 90.595,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 220,95 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 90.749,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.933,04 puanı, en yüksek 90.995,42 puanı gören endeks, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 89.961,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 2,16 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 570,58 puan ve yüzde 0,50 azalarak 112.621,12 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 163'ü prim yaptı, 211'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.241,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.241,50 dolardan işlem görüyor.