Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.112,20 puan artışla 91.074,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalarak 89.695,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 127,49 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 90.089,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.567,01 puanı, en yüksek 91.074,11 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazancıyla 91.074,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, teknoloji endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,58 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.568,69 puan ve yüzde 1,39 artarak 114.189,81 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 143'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.247,24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.247,24 dolardan işlem görüyor.