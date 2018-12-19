Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.478,61 puan artışla 92.552,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 242,30 puan ve yüzde 0,27 artarak 91.316,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 76,69 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 91.150,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.087,89 puanı, en yüksek 92.583,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazancıyla 92.552,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 2,15, hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.878,88 puan ve yüzde 1,65 artarak 116.068,69 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 264'ü prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.256,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.256,64 dolardan işlem görüyor.