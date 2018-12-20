Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 698,64 puan azalışla 91.854,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalarak 91.864,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 489,93 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 92.062,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.331,54 puanı, en yüksek 92.425,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybıyla 91.854,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 946,65 puan ve yüzde 0,82 azalarak 115.122,04 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 211'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.260,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.260,92 dolardan işlem görüyor.