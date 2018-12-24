Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,85 puan azalışla 91.526,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 278,10 puan ve yüzde 0,30 artarak 92.138,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 332,37 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.515,62 puanı, en yüksek 92.435,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybıyla 91.526,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybederek 114.632,59 puandan kapandı. İşlem gören 538 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 201'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.266,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.266,51 dolardan işlem görüyor.