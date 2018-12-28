Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,46 puan azalışla 90.435,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 199,30 puan ve yüzde 0,22 artarak 91.174,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 281,15 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 91.255,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.107,39 puanı, en yüksek 91.495,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,07 puan ve yüzde 0,67 azalarak 113.351,54 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 204'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.278,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.278,76 dolardan işlem görüyor.