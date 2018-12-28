FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,59 değer kaybederek 90.435,33 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 215 bin 900 liraya düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,46 puan azalışla 90.435,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 199,30 puan ve yüzde 0,22 artarak 91.174,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 281,15 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 91.255,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.107,39 puanı, en yüksek 91.495,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,07 puan ve yüzde 0,67 azalarak 113.351,54 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 204'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.278,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.278,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,28 azalışla 215 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2573 lira, satışta 5,2783 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2852 lira, satışta 5,3064 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,80'den, bileşik getirisi de yüzde 19,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 110,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,79 dolardan işlem görüyor.

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