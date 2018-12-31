Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 835,15 puan artışla 91.270,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 239,78 puan ve yüzde 0,27 artarak 90.675,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 103,52 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 90.538,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.323,93 puanı, en yüksek 91.338,37 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 91.270,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi de yüzde 0,77 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 991,40 puan ve yüzde 0,87 artarak 114.342,94 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 261'i prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Gersan Elektrik, Işıklar Enerji ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.280,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.280,50 dolardan işlem görüyor.