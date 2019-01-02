Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.405,47 puan azalışla 88.865,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalarak 90.986,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.469,09 puan ve yüzde 1,61 değer kaybederek 89.801,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.650,37 puanı, en yüksek 90.986,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,64 değer kaybederek 88.865,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,95, teknoloji endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 2,34 ve sanayi endeksi de yüzde 2,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.212,32 puan ve yüzde 2,81 azalarak 111.130,62 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 91'i prim yaptı, 299'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.285,28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.285,28 dolardan işlem görüyor.