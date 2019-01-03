Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.465,99 puan azalışla 87.399,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 489,15 puan ve yüzde 0,55 azalarak 88.375,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 133,34 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 88.998,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.399,02 puanı, en yüksek 89.544,58 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybederek gördüğü en düşük seviyeden günü tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,66, teknoloji endeksi yüzde 3,63, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi de yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.645,64 puan ve yüzde 1,48 azalarak 109.484,98 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 73'ü prim yaptı, 322'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.290,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.290,21 dolardan işlem görüyor.