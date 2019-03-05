FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,44 değer kaybederek 103.730,59 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 222 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 462,74 puan azalışla 103.730,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 259,72 puan ve yüzde 0,25 azalarak 103.933,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 527,17 puan ve yüzde 0,51 artarak 104.720,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.459,76 puanı, en yüksek 104.832,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybederek 103.730,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 652,72 puan ve yüzde 0,50 azalarak 129.907,91 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 203'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.283,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.283,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 222 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3633 lira, satışta 5,3848 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3743 lira, satışta 5,3959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,80'den, bileşik getirisi de yüzde 18,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1308, sterlin/dolar paritesi 1,3130, dolar/yen paritesi de 111,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,64 dolardan işlem görüyor.

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