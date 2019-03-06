FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,27 değer kaybederek 103.452,85 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 222 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 277,74 puan azalışla 103.452,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 295,50 puan ve yüzde 0,28 artarak 104.026,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 890,68 puan ve yüzde 0,86 artarak 104.621,27 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.365,09 puanı, en yüksek 104.866,55 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 103.452,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 579,69 puan ve yüzde 0,45 azalarak 129.328,21 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 157'si prim yaptı, 209'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.285,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 222 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3752 lira, satışta 5,3967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3633 lira, satışta 5,3848 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,3168, dolar/yen paritesi de 111,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,34 dolardan işlem görüyor.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidinFrankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.