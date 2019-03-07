Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.170,16 puan azalışla 102.282,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 400,75 puan ve yüzde 0,39 artarak 103.853,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 271,99 puan ve yüzde 0,26 artarak 103.724,84 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.263,98 puanı, en yüksek 104.194,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kaybederek 102.282,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 3,40, hizmetler endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.375,39 puan ve yüzde 1,06 azalarak 127.952,82 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 69'sı prim yaptı, 284'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.285,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,58 dolardan işlem görüyor.