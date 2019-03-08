FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,73 değer kaybederek 101.538,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 227 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 744,41 puan azalışla 101.538,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,64 puan ve yüzde 0,05 artarak 102.337,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 765,37 puan ve yüzde 0,75 azalarak 101.517,31 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.873,61 puanı, en yüksek 102.463,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 101.538,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 844,53 puan ve yüzde 0,66 azalarak 127.108,29 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 251'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.297,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.297,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 227 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4505 lira, satışta 5,4724 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4271 lira, satışta 5,4489 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,87'den, bileşik getirisi de yüzde 18,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1231, sterlin/dolar paritesi 1,3035, dolar/yen paritesi de 111,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,12 dolardan işlem görüyor.

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