Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 744,41 puan azalışla 101.538,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,64 puan ve yüzde 0,05 artarak 102.337,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 765,37 puan ve yüzde 0,75 azalarak 101.517,31 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.873,61 puanı, en yüksek 102.463,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 101.538,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 844,53 puan ve yüzde 0,66 azalarak 127.108,29 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 251'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.297,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.297,47 dolardan işlem görüyor.