Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 870,63 puan artışla 101.721,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 614,71 puan ve yüzde 0,61 artarak 101.465,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 594,26 puan ve yüzde 0,59 artarak 101.444,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.919,22 puanı, en yüksek 102.068,65 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazanarak 101.721,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 4,14, hizmetler endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.378,99 puan ve yüzde 1,09 artarak 127.711,39 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 203'ü prim yaptı, 160'ı geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.297,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.297,49 dolardan işlem görüyor.