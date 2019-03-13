Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 475,53 puan artışla 102.196,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 99,77 puan ve yüzde 0,10 artarak 101.820,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 160,74 puan ve yüzde 0,16 artarak 101.881,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.142,96 puanı, en yüksek 102.532,30 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 102.196,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 693,84 puan ve yüzde 0,54 artarak 128.405,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 165'i prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.307,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.307,82 dolardan işlem görüyor.