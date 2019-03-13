FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kazanarak 102.196,57 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 229 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 475,53 puan artışla 102.196,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 99,77 puan ve yüzde 0,10 artarak 101.820,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 160,74 puan ve yüzde 0,16 artarak 101.881,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.142,96 puanı, en yüksek 102.532,30 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 102.196,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 693,84 puan ve yüzde 0,54 artarak 128.405,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 165'i prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.307,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.307,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 229 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4485 lira, satışta 5,4703 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4321 lira, satışta 5,4539 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,98'den, bileşik getirisi de yüzde 18,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,3198, dolar/yen paritesi de 111,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,18 dolardan işlem görüyor.

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
PİYASALARPİYASALAR
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PİYASALAR

PİYASALAR

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Varank, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Bakan Varank, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.