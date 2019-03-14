Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,72 puan artışla 102.432,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 101,64 puan ve yüzde 0,10 artarak 102.298,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 405,88 puan ve yüzde 0,40 artarak 102.602,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.009,57 puanı, en yüksek 102.785,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 102.432,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,85 puan ve yüzde 0,17 artarak 128.627,08 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 129'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.295,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.295,85 dolardan işlem görüyor.