Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 871,76 puan artışla 103.304,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 458,58 puan ve yüzde 0,45 artarak 102.890,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 459,78 puan ve yüzde 0,45 artarak 102.892,07 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.643,54 puanı, en yüksek 103.380,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazanarak 103.304,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 974,14 puan ve yüzde 0,76 artarak 129.601,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 256'sı prim yaptı, 101'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.302,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.302,87 dolardan işlem görüyor.