Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.290,61 puan artışla 104.594,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 481,08 puan ve yüzde 0,47 artarak 103.785,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 735,08 puan ve yüzde 0,71 artarak 104.039,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.785,14 puanı, en yüksek 104.882,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kazanarak 104.594,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.899,86 puan ve yüzde 1,47 artarak 131.501,10 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 123'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.305,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.305,06 dolardan işlem görüyor.