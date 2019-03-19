Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 266,98 puan artışla 104.861,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,48 puan ve yüzde 0,07 artarak 104.664,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 108,58 puan ve yüzde 0,10 azalarak 104.486,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.154,43 puanı, en yüksek 105.929,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak 104.861,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, hizmetler endeksi ise 2,49 puanla yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 328,23 puan ve yüzde 0,25 artarak 131.829,33 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 196'sı prim yaptı, 161'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.307,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.307,39 dolardan işlem görüyor.