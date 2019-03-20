Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.551,43 puan azalışla 103.310,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,01 puan ve yüzde 0,05 azalarak 104.806,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 418,97 puan ve yüzde 0,40 azalarak 104.442,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.181,19 puanı, en yüksek 105.098,82 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kaybederek 103.310,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 1,55, teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi de yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.208,29 puan ve yüzde 1,68 azalarak 129.621,04 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 256'sı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.303,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.303,45 dolardan işlem görüyor.