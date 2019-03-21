FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,09 değer kazanarak 103.407,79 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 230 bin 920 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,58 puan artışla 103.407,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 525,83 puan ve yüzde 0,51 artarak 103.836,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 751,72 puan ve yüzde 0,73 artarak 104.061,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.534,12 puanı, en yüksek 104.248,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 103.407,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 200,26 puan ve yüzde 0,15 artarak 129.821,30 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 193'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.309,97 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.309,97 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 230 bin 920 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4354 lira, satışta 5,4572 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4662 lira, satışta 5,4881 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,3082, dolar/yen paritesi de 110,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,34 dolardan işlem görüyor.

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