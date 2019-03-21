Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,58 puan artışla 103.407,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 525,83 puan ve yüzde 0,51 artarak 103.836,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 751,72 puan ve yüzde 0,73 artarak 104.061,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.534,12 puanı, en yüksek 104.248,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 103.407,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 200,26 puan ve yüzde 0,15 artarak 129.821,30 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 193'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.309,97 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.309,97 dolardan işlem görüyor.