Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.572,48 puan azalışla 99.835,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 245,71 puan ve yüzde 0,24 artarak 103.653,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.874,54 puan ve yüzde 1,81 azalarak 101.533,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.652,38 puanı, en yüksek 103.755,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 değer kaybederek 99.835,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,73, sanayi endeksi yüzde 2,76, teknoloji endeksi yüzde 2,64, hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.489,77 puan ve yüzde 3,46 azalarak 125.331,54 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 45'i prim yaptı, 346'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.310,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.310,56 dolardan işlem görüyor.