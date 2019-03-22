FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 3,45 değer kaybederek 99.835,31 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artarak 235 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.572,48 puan azalışla 99.835,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 245,71 puan ve yüzde 0,24 artarak 103.653,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.874,54 puan ve yüzde 1,81 azalarak 101.533,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.652,38 puanı, en yüksek 103.755,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 değer kaybederek 99.835,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,73, sanayi endeksi yüzde 2,76, teknoloji endeksi yüzde 2,64, hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.489,77 puan ve yüzde 3,46 azalarak 125.331,54 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 45'i prim yaptı, 346'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.310,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.310,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 235 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5235 lira, satışta 5,5456 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4354 lira, satışta 5,4572 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,67'den, bileşik getirisi de yüzde 18,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1276, sterlin/dolar paritesi 1,3188, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,65 dolardan işlem görüyor.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ TartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.