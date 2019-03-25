Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 509,40 puan azalışla 99.325,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 192,14 puan ve yüzde 0,19 artarak 100.027,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 332,79 puan ve yüzde 0,33 azalarak 99.502,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.367,09 puanı, en yüksek 100.381,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 99.325,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,53 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 574,06 puan ve yüzde 0,46 azalarak 124.757,48 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 115'i prim yaptı, 271'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.321,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.321,20 dolardan işlem görüyor.