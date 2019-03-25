FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,51 değer kaybederek 99.325,92 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artarak 239 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 509,40 puan azalışla 99.325,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 192,14 puan ve yüzde 0,19 artarak 100.027,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 332,79 puan ve yüzde 0,33 azalarak 99.502,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.367,09 puanı, en yüksek 100.381,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 99.325,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,53 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 574,06 puan ve yüzde 0,46 azalarak 124.757,48 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 115'i prim yaptı, 271'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.321,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.321,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 239 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6418 lira, satışta 5,6644 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5235 lira, satışta 5,5456 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,87'den, bileşik getirisi de yüzde 18,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1328, sterlin/dolar paritesi 1,3223, dolar/yen paritesi de 110,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,74 dolardan işlem görüyor.

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