FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,96 değer kaybederek 97.378,58 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalarak 233 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.947,33 puan azalışla 97.378,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 664,53 puan ve yüzde 0,67 artarak 99.990,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.053,68 puan ve yüzde 1,06 azalarak 98.272,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.153,89 puanı, en yüksek 100.260,14 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kaybederek 97.378,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,35, sanayi endeksi yüzde 1,59, teknoloji endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi de yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.552,24 puan ve yüzde 2,05 azalarak 122.205,24 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 262'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.315,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.315,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 233 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4906 lira, satışta 5,5126 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6418 lira, satışta 5,6644 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,67'den, bileşik getirisi de yüzde 19,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1293, sterlin/dolar paritesi 1,3230, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,67 dolardan işlem görüyor.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Bakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruzBakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Birçok ülkeye ihraç ediyor: Yumurtası 400 civcivi bin lira

Birçok ülkeye ihraç ediyor: Yumurtası 400 civcivi bin lira

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

Amerika'da kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Amerika'da kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyor

İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruz

Bakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruz

Togemder’den temiz çevre farkındalığı için Yeşil Dam projesi

Togemder’den temiz çevre farkındalığı için Yeşil Dam projesi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Tanzim satışa talibiz

Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Tanzim satışa talibiz

Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı

Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.