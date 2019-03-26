Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.947,33 puan azalışla 97.378,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 664,53 puan ve yüzde 0,67 artarak 99.990,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.053,68 puan ve yüzde 1,06 azalarak 98.272,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.153,89 puanı, en yüksek 100.260,14 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kaybederek 97.378,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,35, sanayi endeksi yüzde 1,59, teknoloji endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi de yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.552,24 puan ve yüzde 2,05 azalarak 122.205,24 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 262'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.315,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.315,01 dolardan işlem görüyor.