Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.523,45 puan azalışla 91.855,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 442,10 puan ve yüzde 0,45 artarak 97.820,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.746,33 puan ve yüzde 1,79 azalarak 95.632,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.523,89 puanı, en yüksek 97.998,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 değer kaybederek 91.855,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,26, sanayi endeksi yüzde 4,29, teknoloji endeksi yüzde 7,29, hizmetler endeksi de yüzde 5,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7.167,44 puan ve yüzde 5,87 azalarak 115.037,79 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 38'i prim yaptı, 365'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.312,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.312,08 dolardan işlem görüyor.