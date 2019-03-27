FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 5,67 değer kaybederek 91.855,14 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalarak 230 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.523,45 puan azalışla 91.855,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 442,10 puan ve yüzde 0,45 artarak 97.820,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.746,33 puan ve yüzde 1,79 azalarak 95.632,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.523,89 puanı, en yüksek 97.998,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 değer kaybederek 91.855,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,26, sanayi endeksi yüzde 4,29, teknoloji endeksi yüzde 7,29, hizmetler endeksi de yüzde 5,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7.167,44 puan ve yüzde 5,87 azalarak 115.037,79 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 38'i prim yaptı, 365'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.312,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.312,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 230 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3270 lira, satışta 5,3483 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4906 lira, satışta 5,5126 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,50'den, bileşik getirisi de yüzde 20,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3228, dolar/yen paritesi de 110,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,53 dolardan işlem görüyor.

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