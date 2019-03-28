Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 265,20 puan artışla 92.120,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 673,53 puan ve yüzde 0,73 azalarak 91.181,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 553,85 puan ve yüzde 0,60 artarak 92.408,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.776,82 puanı, en yüksek 93.744,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazanarak 92.120,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 2,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 404,44 puan ve yüzde 0,35 artarak 115.442,23 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 196'sı prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, VakıfBank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.293,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.293,76 dolardan işlem görüyor.