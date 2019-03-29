Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.663,85 puan artışla 93.784,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 378,70 puan ve yüzde 0,41 artarak 92.499,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 682,75 puan ve yüzde 0,74 artarak 92.803,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.904,36 puanı, en yüksek 94.246,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 93.784,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,07, teknoloji endeksi yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.107,94 puan ve yüzde 1,83 artarak 117.550,17 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 314'ü prim yaptı, 70'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.294,17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.294,17 dolardan işlem görüyor.