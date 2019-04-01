Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 317,10 puan artışla 94.101,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 124,25 puan ve yüzde 0,13 artarak 93.908,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 176,92 puan ve yüzde 0,19 artarak 93.961,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.864,50 puanı, en yüksek 95.117,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 94.101,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,05 azalarak 117.486,28 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 251'i prim yaptı, 104'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.292,57 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,57 dolardan işlem görüyor.