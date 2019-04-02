Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 568,15 puan azalışla 93.533,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 466,20 puan ve yüzde 0,50 azalarak 93.635,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 415,45 puan ve yüzde 0,44 artarak 94.516,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.132,28 puanı, en yüksek 95.352,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybederek 93.533,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 813,23 puan ve yüzde 0,69 azalarak 116.673,05 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 191'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.290,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.290,58 dolardan işlem görüyor.