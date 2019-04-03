Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 907,98 puan artışla 94.441,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 625,46 puan ve yüzde 0,67 artarak 94.158,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 858,23 puan ve yüzde 0,92 artarak 94.391,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.041,46 puanı, en yüksek 94.891,28 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanarak 94.441,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi de yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.212,28 puan ve yüzde 1,04 artarak 117.885,32 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.291,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.291,43 dolardan işlem görüyor.