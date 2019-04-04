FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 4,13 değer kazanarak 98.336,85 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artarak 234 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.895,75 puan artışla 98.336,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,77 puan ve yüzde 0,04 artarak 94.477,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 710,11 puan ve yüzde 0,75 artarak 95.151,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.297,26 puanı, en yüksek 98.336,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,13 değer kazanarak 98.336,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,74, teknoloji endeksi yüzde 2,81,sanayi endeksi yüzde 2,55, hizmetler endeksi de yüzde 4,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.496,76 puan ve yüzde 4,66 artarak 123.382,09 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 305'i prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.288,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.288,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 234 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6251 lira, satışta 5,6477 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6028 lira, satışta 5,6252 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3077 dolar/yen paritesi de 111,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,67 dolardan işlem görüyor.

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