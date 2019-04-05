FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,45 değer kazanarak 98.783,36 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 232 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 446,51 puan artışla 98.783,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 626,34 puan ve yüzde 0,64 artarak 98.963,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 512,81 puan ve yüzde 0,52 azalarak 97.824,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.422,19 puanı, en yüksek 99.214,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 98.783,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 628,00 puan ve yüzde 0,51 artarak 124.010,09 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 184'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.292,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.292,59 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 232 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5884 lira, satışta 5,6108 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6251 lira, satışta 5,6477 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1215, sterlin/dolar paritesi 1,3010 dolar/yen paritesi de 111,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,00 dolardan işlem görüyor.

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