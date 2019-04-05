Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 446,51 puan artışla 98.783,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 626,34 puan ve yüzde 0,64 artarak 98.963,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 512,81 puan ve yüzde 0,52 azalarak 97.824,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.422,19 puanı, en yüksek 99.214,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 98.783,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 628,00 puan ve yüzde 0,51 artarak 124.010,09 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 184'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.292,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.292,59 dolardan işlem görüyor.