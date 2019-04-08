FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,83 değer kaybederek 96.978,32 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artarak 236 bin 450 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.805,05 puan azalışla 96.978,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 195,53 puan ve yüzde 0,20 artarak 98.978,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.599,11 puan ve yüzde 1,62 azalarak 97.184,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.735,63 puanı, en yüksek 99.076,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kaybederek 96.978,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, teknoloji endeksi yüzde 2,44, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi de yüzde 2,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.404,59 puan ve yüzde 1,94 azalarak 121.605,50 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 91'i prim yaptı, 287'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.299,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.299,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 236 bin 450 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6632 lira, satışta 5,6859 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5884 lira, satışta 5,6108 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1263, sterlin/dolar paritesi 1,3041 dolar/yen paritesi de 111,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,98 dolardan işlem görüyor.

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