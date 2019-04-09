Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.156,98 puan artışla 98.135,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 978,34 puan ve yüzde 1,01 artarak 97.956,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.491,14 puan ve yüzde 1,54 artarak 98.469,46 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.496,90 puanı, en yüksek 98.748,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kazanarak 98.135,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, teknoloji endeksi yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.485,44 puan ve yüzde 1,22 artarak 123.090,93 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 257'si prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.304,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.304,68 dolardan işlem görüyor.