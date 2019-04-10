Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,28 puan azalışla 97.015,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 269,38 puan ve yüzde 0,27 artarak 98.404,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 289,70 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.845,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.912,48 puanı, en yüksek 98.456,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.506,91 puan ve yüzde 1,22 azalarak 121.584,02 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.307,67 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.307,67 dolardan işlem görüyor.