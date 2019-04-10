FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artarak 238 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,28 puan azalışla 97.015,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 269,38 puan ve yüzde 0,27 artarak 98.404,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 289,70 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.845,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.912,48 puanı, en yüksek 98.456,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.506,91 puan ve yüzde 1,22 azalarak 121.584,02 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.307,67 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.307,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 238 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6687 lira, satışta 5,6914 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6536 lira, satışta 5,6763 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,6'den, bileşik getirisi de yüzde 21,74'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3082 dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,39 dolardan işlem görüyor.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktıFotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çektiİstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruzTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.