FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,97 değer kaybederek 96.072,99 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artarak 240 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 942,03 puan azalışla 96.072,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 212,15 puan ve yüzde 0,22 artarak 97.227,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 356,08 puan ve yüzde 0,37 artarak 97.371,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.021,82 puanı, en yüksek 97.530,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kaybederek 96.072,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,50, hizmetler endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.286,32 puan ve yüzde 1,06 azalarak 120.297,70 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 112'si prim yaptı, 257'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.295,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.295,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 240 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7072 lira, satışta 5,7301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6687 lira, satışta 5,6914 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1273, sterlin/dolar paritesi 1,3086 dolar/yen paritesi de 111,49düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,50 dolardan işlem görüyor.

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