Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 942,03 puan azalışla 96.072,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 212,15 puan ve yüzde 0,22 artarak 97.227,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 356,08 puan ve yüzde 0,37 artarak 97.371,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.021,82 puanı, en yüksek 97.530,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kaybederek 96.072,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,50, hizmetler endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.286,32 puan ve yüzde 1,06 azalarak 120.297,70 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 112'si prim yaptı, 257'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.295,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.295,68 dolardan işlem görüyor.